Названо эффективное средство в борьбе с папилломами

Согласно исследованию, специалисты обнаружили, что яйца эффективно борются с папилломами.

Недавние исследования показывают, что куриные яйца могут стать неожиданным помощником в борьбе с папилломами — доброкачественными новообразованиями, вызванными вирусом папилломы человека. Хотя в редких случаях папилломы могут трансформироваться в злокачественные образования, основным методом лечения остается антивирусная терапия. Народные средства, такие как использование яиц, могут служить лишь дополнением к основному лечению.

Лечение

Куриное яйцо может помочь при наличии множества папиллом, однако важно учитывать возможность аллергических реакций. Перед применением рекомендуется провести тест на чувствительность: нанесите небольшое количество яичного средства на внутреннюю сторону локтя и оставьте на 10 минут. Если не возникнет аллергии, можно переходить к лечению.

Приготовление яичного порошка

Для создания эффективного средства потребуется скорлупа двух яиц, медицинская вата и лейкопластырь. Разогрейте духовку до 250 градусов, поместите скорлупу на противень и запекайте около 30 минут. После остывания тщательно измельчите скорлупу в порошок, желательно с помощью кофемолки.

Поместите полученный порошок в герметичную емкость. Разорвите вату на небольшие кусочки и подготовьте лейкопластырь. Обильно посыпьте каждую папиллому яичным порошком, накройте ватой и зафиксируйте лейкопластырем. Рекомендуется носить такую повязку в течение двух-трех недель, меняя ее каждые три дня. По отзывам пациентов, многие бородавки исчезают уже после первого курса лечения.