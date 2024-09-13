Новосибирцы продолжают делать накопления

С начала года портфель привлеченных средств физлиц ВТБ в Новосибирской области вырос на 36% и по итогам полугодия превысил 164 млрд рублей. Высокие ставки по депозитам держатся на протяжении уже девяти месяцев подряд, и до конца года снижения доходности по вкладам и накопительным счетам не ожидается.

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России депозиты и накопительные счета пользуются повышенным спросом населения. С начала года клиенты банка в Новосибирской области разместили в классические инструменты порядка 51,8 млрд рублей. В результате объем привлеченных средств физлиц в банке в регионе увеличился более чем на 36%, портфель сбережений с учетом инвестиционных продуктов на конец июня достиг 164 млрд рублей.

«Начиная с декабря прошлого года, ключевая ставка держится на высоких значениях, что дает частным клиентам однозначный сигнал – сейчас выгоднее копить, а не тратить. Сегодня потребители могут получить рекордную доходность, разместив свои средства на депозитах и накопительных счетах, ставки уже достигли уровня 20%. В этих условиях часть клиентов, например, предпочитает отложить покупку недвижимости и разместить свои накопленные первоначальные взносы по ипотечным кредитам на вклады» — прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.