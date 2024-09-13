Опубликован график отключения горячей воды на сентябрь в Новосибирске

Стал известен график отключения горячей воды в городе.

В Новосибирске в сентябре 2024 года ожидается ряд отключений горячего водоснабжения в нескольких районах города. Сиб.фм подготовил график отключения воды на основе данных сайта 051.novo-sibirsk.ru.

Дзержинский район

12 сентября – 14 сентября: Алейская улица 2, 4, 6, 6а, 10, 12, 14; Гоголя улица 175; Дзержинского проспект 1, 1/1; Кольцова улица 154; Крестьянская улица 1, 3, 3а, 20а.

4 сентября — 15 сентября: Дзержинского проспект 6.

Железнодорожный район

12 сентября — 13 сентября: Максима Горького улица 12; Революции улица 7; Чаплыгина улица 3.

Заельцовский район

6 сентября — 13 сентября: Кропоткина улица 116/1; Линейная улица 53, 53/1.

12 сентября — 13 сентября: Лебедевского улица 1, 1а, 1б, 2, 2/2, 3, 4.

Калининский район

4 сентября — 13 сентября: Кропоткина улица 130/6 стр.

Кировский район

3 сентября — 13 сентября: Немировича-Данченко улица 147, 149, 151, 153, 155, 155/1, 155/2, 157, 159, 161; Новогодняя улица: 20/2, 20/3, 24, 24/1, 24/2, 26/1, 28, 30, 32/1, 34/1, 34/2, 36, 36а, 38, 40, 42, 42/1, 44.

Ленинский район

12 сентября — 15 сентября: 1-й Пархоменко переулок 30, 32; 2-й Пархоменко переулок 10, 12, 14; Блюхера улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 21; Ватутина улица 4, 4/1, 6, 14, 16, 16/1, 16/2, 18, 18а, 20, 22, 24, 26; Выставочная улица 8; Карла Маркса проспект 2; Титова улица 2.

12 сентября — 16 сентября: Амурская улица 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5; Киевская улица 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12; Пархоменко улица 72, 74, 76, 78, 80, 80/1, 82, 84, 86, 86/1, 86/2; Плахотного улица 72, 72/1, 74, 74/1, 74/2, 76; Расковой улица 33/1, 33/2, 36/1, 36/2; Титова улица 93, 95, 97, 99; Троллейная улица 18, 20, 20а, 22, 22/1, 24, 26; Хасановская улица 35/2; Янтарная улица 50.

3 сентября — 13 сентября: Блюхера улица 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Ватутина улица 11/1, 15, 15/1, 19, 21, 21/1, 23, 25, 27, 29, 31, 31/1, 33, 33/2, 35, 37; Выставочная улица 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Карла Маркса проспект 1, 2, 2а, 3, 3а, 5, 6, 6/1, 7, 7а, 8, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 9, 10, 10/2, 10/3, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Космическая улица: 8, 10, 12, 12/1, 1; Новогодняя улица 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Пермитина улица 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24а.

9 сентября — 15 сентября: Осипенко улица 3, 3а, 4а.

Октябрьский район

13 сентября — 15 сентября: 1-й Панфиловцев переулок 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34; 2-й Панфиловцев переулок; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33; Автогенная улица 144а, 144б, 146, 148, 150, 150/1, 152, 152/1, 154, 154/1, 156, 156/1, 158, 163, 167; Грибоедова улица 147; Коммунстроевская улица 176, 178, 180, 191, 191а, 193, 195, 197, 199, 200, 206, 207, 208, 209; Крамского улица 4а, 6, 7, 8, 10, 12, 24, 26; Никитина улица 138б, 144, 150, 152а, 154, 154а, 156; Панфиловцев улица 9, 13, 17, 19, 21, 43, 45; Пешеходная улица 1, 5, 5/1; Псковская улица 3, 5, 7, 9, 11; Радиотехническая улица 42, 53, 55, 57а; Узловая улица 2.

Первомайский район

10 сентября — 13 сентября: 1-я Каштановая улица 1, 1/1, 1/3, 1/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 2-я Каштановая улица: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17; Березовая улица 1, 2, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2; Каштановая улица: 1/1, 1/2, 1/6, 1/7, 1/9 стр., 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 39; Одоевского улица 3, 5, 9, 12, 19; Приграничная улица 2; Пришвина улица: 1, 2, 2/1, 3, 4; Твардовского улица 1а, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20; Ученическая улица 1, 1а, 2, 2/1, 2а, 2б, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Шукшина улица 1, 2, 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 7/1 стр., 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Центральный район

12 сентября — 14 сентября: Гоголя улица 51; Демьяна Бедного улица 73/1; Достоевского улица 77, 77; Ипподромская улица 30, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 34, 34/1, 34/2; Крестьянская улица 16б, 18б; Селезнева улица 37, 39, 48, 48а, 50, 52.