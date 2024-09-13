Опубликованы фотографии с похорон бизнес-омбудсмена Мамулата в Новосибирске

Сегодня, 13 сентября, в Новосибирске прощались с бизнес-омбудсменом Николаем Мамулатом, который скончался накануне.

Церемония прощания прошла в похоронном доме на улице Кропоткина. В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества, в том числе руководители МАРП, «Деловой России» и других организаций, с которыми Мамулат активно сотрудничал.

Отдельно с покойным простились и представители прокуратуры во главе с заместителем прокурора Александром Бучманом. Один из венков был подписан их именем.

После церемонии прощания Николай Мамулат был похоронен на Заельцовском кладбище. Корреспондент МК в Новосибирске побывал на гражданской панихиде и запечатлел моменты прощания.