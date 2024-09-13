Осенняя мобилизация-2024 в России: мнение властей, сведения военкоров, западные слухи

Западные и украинские провокаторы придумали очередную «утку» и уверяют, что федеральные власти РФ начали скрытую мобилизацию. Ответ наших экспертов на этот информационный «бренд» читайте ниже.

Помимо идеи о скрытой мобилизации, западные и украинские СМИ придумали новый красочный нюанс, заявив, что «в России готовятся мобилизовать более полумиллиона человек, включая студентов, начиная со второго курса (лишат отсрочки)». На эту информацию и ей подобные сведения российские эксперты и аналитики реагируют однозначно.

Telegram-канал «Война с фейками»:

«Призыв по частичной мобилизации в РФ завершился еще в 2022 году и более не возобновлялся ввиду отсутствия необходимости. Потребности российских ВС полностью обеспечиваются за счет добровольцев-контрактников».

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов:

«Предпосылок для проведения второй волны мобилизации в России нет. Сейчас активно идет набор граждан, которые заключают контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ».

Министр обороны России Андрей Белоусов:

«В новой волне мобилизации нет необходимости. Оборонное ведомство готовит плановые мероприятия по комплектованию армии, в том числе на контрактную службу. Среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около 1 тысяча человек в сутки».

Очевидно, что институт провокаторов на Западе уже несколько лет подряд работает впустую и раскачать ситуацию внутри нашей страны ему не удаётся.