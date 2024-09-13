«Открытое лицо – страшный разврат»: Афганистан ввёл запрет для всех женщин на появление на публике с непокрытым лицом

Министерство по распространению добродетели и предотвращению порока с одобрения лидера правящей в Афгане партии «Талибан»* Хибатуллы Ахундзада решило, что покрытие женского лица крайне необходимо для предотвращения соблазна и соблазнения других.

Очередное «дикое» решение стало лишь логичным продолжением завинчивания гаек и нарушения человеческих прав, которые реализуются новой афганской властью с 2021 года.

Напомним, что на территории Афганистана женщинам уже запрещено:

· посещать салоны красоты (их попросту закрыли);

· выступать на публике (голос считается интимной вещью);

· смотреть на мужчин, с которыми женщины и девочки не связаны кровными или брачными узами;

· обучаться в высших учебных заведениях (на практике запрет дошёл и до средних школ, где теперь учатся только мальчики);

· выходить на улицу без сопровождения мужчин или мальчиков (некоторые женщины стригут налысо своих дочерей и одевают их, как сыновей, чтобы выйти из дома);

· нельзя носить тонкую, обтягивающую или короткую одежду;

· запрещено появляться без полного «покрытия» перед немусульманскими мужчинами и женщинами, чтобы «избежать развращения».

На этом фоне новый запрет на полное покрытие в общественных местах (не видно даже глаз, их закрывают специальной сеткой) выглядит логично. Сами талибы* объясняли это необходимостью создания в государстве «соответствующей исламской среды».

*Талибан (талибы) – запрещённая организация, признанная в России террористической.