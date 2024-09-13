Пенсионеры столкнутся с вычетами из пенсий в сентябре

Сентябрь принесет пенсионерам неприятные новости: из их пенсий могут быть вычтены суммы до 6561 рубля.

Анастасия Киреева, эксперт в области пенсионного обеспечения, рассказала, что теперь судебные приставы смогут списывать средства с пенсий в счет погашения долгов. Это стало возможным благодаря новой норме, которая позволяет приставам взыскивать задолженности в принудительном порядке.

Теперь приставы могут автоматически списывать средства не только с пенсий, но и с зарплат и других доходов граждан без необходимости личного участия в процессе.

Согласно действующим правилам, судебные приставы вправе удерживать до 70% от суммы пенсии в случае наличия долгов. Однако на счету должно оставаться не менее прожиточного минимума, который на сегодняшний день составляет 16 844 рубля. При средней пенсии в России, равной 23 405 рублей, многие пенсионеры могут столкнуться с уменьшением выплат на 6561 рубль. Об этом сообщает PRIMPRESS.