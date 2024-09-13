Под Новосибирском в ДТП погиб 25-летний парень

В четверг, 13 сентября, в Убинском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2121 и грузовика IVECO.

По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, авария произошла около 13:50 на трассе Р-254 «Иртыш».

Молодой водитель ВАЗ 2121, 2001 года рождения, двигался от села Убинское в сторону посёлка Крещенский. На пересечении с трассой он не предоставил преимущество грузовику IVECO, которым управлял водитель 2002 года рождения, двигавшийся со стороны Новосибирска.

В результате столкновения пассажир ВАЗ, 1999 года рождения, погиб на месте. Водителя ВАЗ с тяжёлыми травмами доставили в районную больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, выясняются обстоятельства происшествия.