Помилованная Чанышева* встретилась со своим мужем

Лилия Чанышева*, участница крупнейшего обмена заключенными, спустя месяц после освобождения 11 сентября смогла встретиться со своим мужем.

Лилия Чанышева* — российский башкирский политический и общественный деятель из Уфы. Она получила высшее образование, после чего работала в консалтинговых компаниях.



В 2017 году Лилия* присоединилась к сторонникам Алексея Навaльного**. В апреле 2021 года она ушла с должности руководителя уфимского штаба Навaльного***. Через два месяца штабы Навaльного*** были признаны экстремистскими организациями и запрещены в России.



Ее арестовали в ноябре 2021 года в Уфе и этапировали в московское СИЗО-6. Суд в Уфе вынес приговор в июне 2023 года. 41-летней Лилии Чанышевой* назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в организации экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан.



Ее супруг тогда заявил, что приговор будет обжалован. С ним Лилия* познакомилась в 2017 году. В феврале 2021 года, когда женщина была арестована и находилась в спецприемнике, он сделал ей предложение, в апреле этого же года они поженились.



В марте 2024 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции отправил дело на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию, но уже другим составом суда. В результате уфимке ужесточили наказание до 9,5 лет лишения свободы.



1 августа Лилия* была освобождена в ходе обмена заключенными между Россией и западными странами.



Спустя месяц после освобождения ей удалось встретиться со своим мужем. При встрече она расплакалась, а Алмаз надел ей кольцо на безымянный палец правой руки.



«Я так тебя люблю, мой Алмаз», — гласит подпись к видео в социальных сетях.



Напомним, что в августе этого года Россия и США при участии еще четырех стран провели обмен заключенными. Участниками обмена стали 26 человек.



Лилия Чанышева* внесена в список террористов и экстремистов.

Алексей Навaльный** признан экстремистом и террористом на территории России.

***Общественное движение «Штабы Навaльного» включено в перечень террористов и экстремистов.