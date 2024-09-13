Появился компромат на убийцу девушки-трансгендера в Новосибирской области

Стало известно, из-за какого видео экс-полицейский убил трансгендера.

В октябре 2020 года в посёлке Бурмистрово Искитимского района произошла трагедия, вызвавшая широкий общественный резонанс. Экс-полицейский Денис Калинин стал подозреваемым в убийстве своего бывшего партнёра Виктории, ранее известного как Николай Басаковский.

По информации друзей Виктории, пара приняла решение расстаться, что тяжело отразилось на Калинине, который продолжал добиваться внимания бывшего партнёра. Свидетели утверждают, что их отношения были далеки от здоровых: подруга Басаковского рассказала о проявлениях агрессии и физическом насилии со стороны Дениса.

Калинин скрывал свою связь с Викторией от коллег и испытывал страх перед возможными последствиями. В частности, он беспокоился о компрометирующих видео, на которых он запечатлён в женском платье и подвергается насилию. Эти записи могли серьёзно подорвать его карьеру в правоохранительных органах.

Кроме того, существует предположение, что у погибшей были значительные денежные накопления, что также могло стать потенциальным мотивом для её убийства.



В 2022 году Калинина приговорили в 9 годам лишения свободы.