Призрак невесты и дом с приведением: опубликовано 10 страшных легенд о Новосибирске в пятницу 13-го

Новосибирск, как и многие города, хранит множество легенд, которые передаются из поколения в поколение. Некоторые из них появились ещё в начале ХХ века и связаны с известными городскими местами.

Призрак с площади Карла Маркса

Одним из самых старых зданий на левом берегу Новосибирска является водонапорная башня на улице Ватутина, построенная в 1939 году. По легенде, в конце XX века здесь утонул сантехник во время ремонтных работ, а его тело бесследно исчезло. Считается, что его дух до сих пор обитает в башне.

Призрак невесты на улице Советской

В начале XX века купец Захарий Крюков построил особняк для своей возлюбленной, актрисы Полины Томашевской. После её смерти, по преданию, в доме стали видеть призрак девушки в белом. Однако краеведы утверждают, что эта история — всего лишь вымысел.

Дом с призраком купца у Центрального парка

Старинный дом на улице Мичурина, построенный в 1900 году, окружён мифом о пропавшем купце, чей дух якобы до сих пор обитает в здании. В прошлом здесь размещалась тюремная больница, и заключённые часто слышали странные звуки по ночам.

Мозаика гидростроителей на ОбьГЭС

Мозаичное панно «Покорители Оби» связано с трагическими судьбами рабочих, погибших при строительстве станции. Среди них монтажник Андрей Сердюков и водолаз Алексей Мартынов, тела которых так и не были найдены.

Новосибирский «Титаник»

Легенда о затонувшем в 1921 году пароходе «Совнарком» гласит, что на борту судна перевозили секретный груз, и при крушении погибли сотни людей. Официальные источники утверждают, что пароход перевозил зерно, а число жертв было меньше.

Замурованный прораб

В Академгородке существует легенда о замурованном прорабе, который, по преданию, погиб на стройке в 1970-х годах. Странная надстройка на одном из домов служит якобы памятником этой истории.

Легенда о бункере Сталина и туннелях под городом

По одной из городских легенд, под Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета (НОВАТ) существует «бункер Сталина». Считается, что от него тянутся секретные туннели, соединяющие разные части города. Согласно другой легенде, на острове Таньвань в Обском море военные также копали секретные подземные пути, которые якобы ведут к Академгородку. В старой гостинице «Метрополь» (ул. Революции, 4) также упоминается подземный ход, которым пользовались богатые горожане для тайных встреч.

Легенда о проклятом 13-м трамвае

Горожане связывают номер 13-го трамвая с мистикой. Этот маршрут стал известен благодаря частым инцидентам, включая аварии, возгорания и короткие замыкания. На него назначают только опытных водителей, поскольку маршрут считается небезопасным.

Легенда о призраке революционера и сумасшедшем докторе

В снесённом психоневрологическом диспансере на улице 1905 года, по легенде, обитал призрак революционера Вениамина Вегмана. После его ареста в 1936 году он якобы повесился в одной из камер пересыльной тюрьмы НКВД. Согласно легенде, призрак с петлей на шее бродил по зданию, издавая пугающие звуки.

Легенда о Данииле Хармсе

Существует легенда, что писатель Даниил Хармс, арестованный в 1941 году, был эвакуирован из блокадного Ленинграда в Новосибирск, где и умер в тюрьме. По преданию, Хармс якобы похоронен за НОВАТом, в сквере на месте бывшего трамвайного кольца. Однако историки утверждают, что он умер в тюремной психиатрической больнице «Кресты» в Санкт-Петербурге.