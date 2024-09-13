Психолог Зберовский объяснил, опасно ли «квадроберство» для детской психики

По мнению специалиста, никакого риска для детей вовсе нет и запрещать участвовать в таких увлечениях не стоит.

Психолог Андрей Зберовский высказался по поводу новой субкультуры квадроберов и оценил степень влияния такого увлечения на психику детей. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru.

Так, по его мнению, несовершеннолетние зачастую пытаются повторить то, что начинает быть популярным среди людей. Поэтому цель квадроберов — это отнюдь не создание протестного движения, уверен специалист.

Участие в подобном можно расценивать как желание интегрироваться в социальную систему и стать частью чего-то. Поэтому психолог считает, что никакого риска для детей вовсе нет и запрещать участвовать в таких увлечениях не стоит.

Напомним, в Новосибирске рассказали подробности нападения на квадроберов.