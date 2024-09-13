«Родился и умер в один и тот же день»: мусульмане готовятся праздновать день рождения пророка Мухаммеда

В 2024 году день рождения пророка Мухаммеда выпадает на ночь с 14 на 15 сентября, что соответствует 12-му дню месяца Раби уль-Авваль.

Принято считать, что своего посланника Аллах послал на свет 1 454 года назад (ориентировочно в 570 году шестого века нашей эры). По преданиям, это был понедельник. В этот же день недели он Мухаммед стал пророком. Более того, в понедельник пророк скончался, но похоронен был в среду.

День рождения своего пророка мусульмане называют Мавлид (в переводе с арабского «момент рождения»), но торжеств по этому поводу не устраивают.

В день рождения посланника Аллаха принято читать и слушать Коран, вести неспешные беседы о жизни пророка и восхвалять его. В нашей стране в мусульманских регионах проводятся конкурсы чтецов Корана (их называют хафизами).