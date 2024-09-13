Полицейский в женском платье. Всплыл компромат на убийцу девушки-трансгендера в Новосибирской области

Полицейский убил трансгендера и пытался скрыть следы преступления в Новосибирской области.

В октябре 2020 года в посёлке Бурмистрово Искитимского района произошла трагедия, которая потрясла местных жителей и вызвала широкий резонанс по всей России. Сержант патрульно-постовой службы Денис Калинин стал фигурантом уголовного дела после того, как убил своего бывшего партнёра Викторию, ранее известного как Николай Басаковский. Незадолго до приглашения к родственникам пара приняла решение расстаться, но, по заверениям друзей Виктории, молодой полицейский тяжело принял новость и продолжал всячески добиваться внимания.

Отношения между ними были далеко не здоровыми. Как рассказала подруга Басаковского, Денис проявлял агрессию и физическое насилие. Сержант скрывал свою связь от коллег и сильно волновался о том, что у Виктории остались компрометирующие их видео, которые могли бы повредить его репутации.

На видео полицейский был связан и одет в женское платье, при этом его прижигают раскалённым предметом. Калинин, стремившийся к карьерному росту в правоохранительных органах, теперь сталкивается с угрозой потери работы из-за данного видео.

Помимо этого, предположительно, у погибшей были значительные денежные накопления, что могло стать возможным мотивом для её убийства.

Сестра Дениса предоставила следователям информацию о том, что Вика-Николай провоцировала брата на ревность. Она рассказала, что однажды девушка попросила её сказать Денису, будто она встречалась с бывшим парнем, хотя на самом деле этого не происходило. Пара состояла в отношениях около года, и за это время Денис регулярно дарил Вике цветы и игрушки. Интересно, что о трансгендерной идентичности Виктории знали не все друзья полицейского. Однако о частых конфликтах между ними рассказывали многие знакомые.

В итоге, эмоциональная напряжённость привела к трагедии — Денис убил своего бывшего партнёра в порыве гнева. Сознался в преступлении он только спустя шесть дней.

Перед убийством Денис и Вика отправились вместе с другом Аргеном. Ребята копали картошку, ели и долго гуляли по окрестностям. К вечеру уже что-то пошло не так. Уставший после рабочей смены Денис отправился спать, оставив возлюбленную со своим другом. Виктория в расстроенных чувствах решила прогуляться по местности одна.

Проснувшись на следующее утро, Арген не обнаружил в доме ни Дениса, ни Вику. Мать полицейского объяснила, что тот якобы отлучился по делам. Позже Денис резко засобирался в город, при этом объяснил другу, что рано утром он проводил Вику на автобус. Ни у кого не возникло подозрений, что перед отъездом полицейский выбросил кроссовки подруги в мусор, а одежду кинул в стирку.

По дороге в Новосибирск Денис попросил Аргена ехать дальше, а ему самому нужно было выйти в Искитиме якобы повидаться со старой знакомой. Он отдал другу свой телефон с включенной геолокацией, а сам ушёл со вторым. Полтора часа Арген ждал его на вокзале, а вернулся он сам не свой. Когда увидел на вокзале незнакомых полицейских, поздоровался с ними и занервничал.

После поездки прошло несколько дней, и всё это время Вика не объявлялась. Тревогу стали бить сестра Дениса и знакомые Виктории. Полицейский же, обеспокоенный пропажей возлюбленной, раздавал листовки прохожим в надежде её найти. Вскоре Дениса и его друга попросили приехать в полицию в Искитим. Арген стал переживать и подозревать что-то неладное.

Перед этой встречей сестра Дениса позвала к себе Аргена. Она предположила, что Вика мертва, а убить её мог сам Денис. Так и оказалось. Вскоре следствие начало подозревать полицейского, который в итоге признался в содеянном.

В СИЗО Денис Калинин отправляет письма своим знакомым, в которых пытается оправдаться за совершенное преступление. В своих сообщениях он утверждает, что стал жертвой в отношениях, и заявляет, что его экс-партнёрша угрожала ему своими связями после расставания, которое произошло из-за её работы в эскорте.

Калинин был признан виновным в убийстве по статье 105 УК РФ и приговорён к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшей.

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