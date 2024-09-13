Смертельно опасное мясо назвал врач из Новосибирска Орехов

Врач-диетолог Дмитрий Орехов назвал говядину и свинину смертельно опасным мясом из-за паразитов.

По мнению медика, мясо считается основным источником животного белка. Но некоторые его виды могут нанести вред здоровью.

Он говорит, что в говядине и свинине могут содержаться опасные паразиты, вызывающие гельминтоз. Кроме того, врач рекомендует воздержаться от употребления стейков прожарки медиум.

«Практически в любом мясе, тщательно не прожаренном, есть паразиты. Поэтому этот продукт должен проходить тщательную термическую обработку и прожариваться или пропариваться на 100 %, только тогда это не повредит организму человека», — объяснил Дмитрий Орехов в интервью корреспонденту Сиб.фм.

Он добавил, что устранить микробов поможет нагревание до 100 градусов в течение 15 минут.

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