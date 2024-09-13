Стал известен антирейтинг школ Новосибирска по мнению жителей

Опубликован рейтинг пяти худших школ города.

На основе отзывов сервиса 2ГИС портал Атас.инфо составил антирейтинг школ Новосибирска.

Так, например, первую строчку занимает лицей №12 — по мнению родителей и учеников, там находятся недостаточно квалифицированные учителя, что вызывает недовольство среди учащихся.

В лицее №22 основные жалобы касаются финансовых сборов, которые, по словам родителей, иногда достигают значительных сумм.

Лицей №200 критикуют из-за плохого качества обучения.

Лицей №136 столкнулся с критикой в адрес подготовки учителей.

И на инженерный лицей НГТУ НЭТИ чаще всего жалуются из-за плохого отношения преподавателей.

Напомним, что список отражает только те учебные учреждения, о которых было высказано наибольшее количество негативных отзывов.

Ранее Сиб.фм рассказывал, в Новосибирске рассказали о судьбе недостроенных по концессии школ