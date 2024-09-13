Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 19%

В пятницу, 13 сентября, Совет директоров Банка России на заседании принял решение повысить ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов до 19% годовых.

Перед заседанием аналитики не пришли к единому мнению относительно этого решения. 12 из 25 опрошенных экспертов поддержали повышение ставки, тогда как остальные ожидали её сохранения. Шесть из 12 прогнозировали повышение на 100 базисных пунктов, трое — на 200 базисных пунктов до 20%, а остальные колебались между этими вариантами.

По данным пресс-релиза Банка России, ожидается, что годовая инфляция по итогам 2024 года превысит прогнозируемый диапазон в 6,5–7,0%. Инфляционное давление остается высоким, поскольку рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Банк России считает необходимым дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для возобновления процесса дезинфляции, снижения инфляционных ожиданий и обеспечения возвращения инфляции к целевому уровню в 2025 году. В этой связи Центральный банк допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на следующем заседании.