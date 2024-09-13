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спорт

В Новосибирске ХК «Сибирь» прервала серию поражений и обыграла «Северсталь»

Фото: Сиб.фм

ХК «Сибирь» обыграла «Северсталь».

Как сообщает портал МК в Новосибирске, на днях в Череповце прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала «Сибирь».

Сибиряки весь матч шли наравне с соперником, а потом, в последние десять минут, забросили еще три шайбы, одержав победу со счетом 2:5.

Первую шайбу забросил нападающий «Сибири» Тейлор Бек – самый результативный хоккеист из Новосибирска за сезон.

Ранее Сиб.фм писал, что волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск» стартовал в чемпионате России с победы

#хоккей
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Валерия Митрохина
Журналист

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