В Новосибирске опубликован рейтинг лучших и худших детских садов по версии 2ГИС

Редакция Сиб.фм собрала рейтинг лучших и худших детских садов Новосибирска на основании отзывов пользователей 2ГИС.

Детский сад №117 «Дружная семейка»

Занимает лидирующие позиции детский сад №117. Его оценка на сервисе составляет максимальные 5 баллов. Жители мегаполиса отметили, что для детей созданы в учреждении все условия, а также есть бассейн.

«Мы пришли в детский сад, когда группа уже была сформирована. Спасибо воспитателям из группы Петушок, которые помогли адаптироваться (да, было не просто). Сейчас ходим с удовольствием! У детей насыщенная программа: спектакли, литературные вечера, утренники, экскурсии, шахматы, бассейн, футбол — скучать не приходится. Приятно видеть, как твой ребенок всесторонне развивается», — пишет один из пользователей.

Детский сад №451 «Теремок»

Второе место занимает детский сад №451. На сервисе он получил оценку 4,9. Жители Новосибирска позитивно отзываются об этом учреждении. Отмечают хорошее отношение воспитателей к детям и увлекательные занятия.

«Хотелось бы выразить огромную благодарность всему коллективу детского сада №451 за неоценимый труд и заботу, за доброту и любовь, за увлекательные занятия и положительные эмоции. Отдельное спасибо хотелось бы сказать нашим замечательным воспитателям и педагогам!!! Мы очень рады, что в своё время попали именно в этот детский сад. Спасибо, что растите наших детей, как своих и многому их учите», — говорится в одном из отзывов.

Детский сад №42

Тройку лидеров замыкает Детский сад №42. Он получил оценку 4,8. Пользователи отмечают хороший состав воспитателей и логопедов.

«Мы пришли в детский сад, когда группа уже была сформирована. Спасибо воспитателям из группы Петушок, которые помогли адаптироваться (да, было не просто). Сейчас ходим с удовольствием! У детей насыщенная программа: спектакли, литературные вечера, утренники, экскурсии, шахматы, бассейн, футбол — скучать не приходится. Приятно видеть, как твой ребенок всесторонне развивается», — пишет одна из мам.

Детский сад №2

Одну из самых низких оценок получил Детский сад №2 — 3,6 балла. Некоторые пользователи жалуются на нехорошее отношение со стороны сотрудников садика.

«Заведующая хамит, в разговоре использует выражения «подставили» и им подобные. Как братки в девяностые. Старший воспитатель на родительском собрании засунула палец в рот и сидела так две минуты. Очевидно, чему она может научить детей, если себя не контролирует и в присутствии 30 родителей сосет палец. Однозначно, ребенка из такого заведения заберу», — пишет пользователь.

Гимназия №7 Сибирская

Последнее место в нашем рейтинге занимает Гимназия №7 Сибирская. Она получила оценку 2,9 на сервисе 2ГИС. Примечательно, что у данного детского сада только 10 отзывов. Однако, на это учреждение есть как положительные отзывы, так и отрицательные. Одни пишут, какой это хороший садик, другие говорят о нем плохо.

«Ужасный сад, воспитателям проще спереть все на родителей, чем принять свою ошибку или забывчивость. Мы пришли в первый день по переводу в связи с ремонтом нашего сада. Никто не может подсказать куда нам идти. У них еще видимо уважения нет к друг другу, что тут говорить про родителей и детей», — пишет недовольный пользователь.

«Замечательные воспитатели. Создали в группе потрясающую дружелюбную атмосферу, моему ребенку было очень комфортно! Очень вкусно кормили) сняла звезду за хамоватую заведующую, но она, вроде, в этом году уходит», — пишет другой пользователь.