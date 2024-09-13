В Новосибирске пропал китайский турист

Китайский путешественник Ху Ян исчез в Новосибирске.

Он находится в России с 11 июля и успел посетить Москву, Санкт-Петербург и другие города. 2 сентября он прибыл в Новосибирск, где, по предварительным данным, остановился на улице Петухова. Последний раз его видели в магазине 5 сентября. 6 сентября Ху Ян связался с родителями, после чего его следы затерялись, пишет Mash Siberia.

Знакомый туриста сообщил, что 27 сентября он собирался вернуться на родину. Ху Ян путешествовал в одиночку, без сопровождения группы.