В Новосибирске двое без вести пропавших 12-летних школьников вторые сутки бегают по городу

В Новосибирске очевидцы заявляют, что подростки катаются по всему городу.

В Новосибирске с 11 сентября ищут Ивана Лещева и Николая Пономарева, которые ушли из дома в Советском районе. Обоим по 12 лет.

В ПСО «ЛизаАлерт» сообщили, что Иван был одет в серую кофту, черные спортивные штаны с зелеными надписями и темные кроссовки. Николай — в белую рубашку, черные брюки и светлые кроссовки. С собой — школьный серый рюкзак.

«Сейчас региональное подразделение ПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области выполняет задачи по информационному поиску, отрабатываются приоритетные версии пропажи, проверяются поступающие свидетельства. Нам очень важна информация от горожан, которые могли видеть пропавших детей», — сообщили волонтеры.

Очевидцы сообщают, что парней несколько раз видели на разных улицах города. Так бывшая одноклассница заявила, что видела, как они побежали на маршрутку.

«Я подошла к ним и поехала с ними. Мы пошли в «Ярче» (магазин), а они направились в сторону футбольного поля», — заявила в соцсетях девочка.

Также пишут, что Пономарева видели вечером возле станции на Нижней Ельцовке.

«Он шел с каким-то мальчиком, но второго я не запомнила. Возможно, это был Лещев», — написала девушка.

По заявлению еще одной женщины, пропавших якобы видели вчера, 12 сентября, во дворе. По её словам, они ели мороженое.

Где школьники ночуют, неизвестно. Температура воздуха ночью опускается до +2 градусов.

Если вы видели детей, то позвоните по горячей линии ПСО «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52 или в полиции по номеру 112.