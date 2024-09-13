В Новосибирской области колорадские жуки попытались проникнуть к мужчине в дом

Колорадские жуки попытались проникнуть к новосибирцу в дом в Тогучинском районе под Новосибирском.

Как сообщает «Тогучинская газета», ссылаясь на словам местного жителя, за 2 недели до сбора картофеля он обрезал ботву и не заметил колорадских жуков — они активно ползали по тротуарной плитке, забору и даже пытались попасть на чердак дома.

По словам местного биолога, предположительно, это новая партия личинок, ушедшая в землю для окукливания, которая решила вылезти наружу в связи с теплой погодой.

Напомним, что агроном Мармулев дал советы новосибирцам по посадке тюльпанов