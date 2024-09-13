Женщина из Новосибирска 13 лет прожила в колодце: страшная история Галины Шныриковой

Прошло почти три года с момента, когда пенсионерку из Новосибирска обнаружили в колодце. Там женщина жила 13 лет. Сиб.фм рассказывает несчастную историю 75-летней женщины.

75-летняя пенсионерка Галина Шнырикова, которая 13 лет прожила в колодце среди бездомных и крыс, стала героиней фильма новосибирского режиссёра Дмитрия Кабанова. Ролик опубликован на канале «Люди как люди».

Ранее Галина жила 18 лет в доме с любимым мужчиной, но после его смерти в 2008 году родственники мужа выгнали её из дома без документов. Не имея другого выхода, она оказалась на улице, где её приютили бездомные. Пенсионерка вспоминает, что условия были крайне тяжелыми, часто приходилось сталкиваться с покойниками и крысами, которые питались теми же продуктами, что и бездомные.

«Деваться было некуда, бомжи приютили меня. В колодец разные бездомные люди приходят. Принимала всех. Бывало, утром просыпаешься — и лежит покойник. Много крыс бегает», — рассказала Галина.

Женщина призналась, что было стыдно просить милостыню, но только это помогало выжить. Дополнительные средства она зарабатывала, сдавая бутылки и металл. После Галина полностью лишилась зрения. Она связывала это с сильным нервным напряжением.

О её судьбе узнала благотворительная организация «Маяк». Галину перевезли в хостел. Там ее восстанавили после тяжелых условий жизни.

Позже были восстановлены все документы пенсионерки, а также решили вопрос с пенсией. Женщину устроили в интернат.