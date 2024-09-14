«Баню не отдам»: мэрия Новосибирска предлагает переименовать несколько остановок в Советском районе

Департамент транспорта мэрии запустил ряд голосований по вопросу смены названий остановочных пунктов в районе ОбьГЭС в связи с их неактуальностью – многих учреждений, в честь которых были названы остановки, больше не существует.

Отреагировали новосибирцы на данную инициативу по-разному.

Многие комментаторы высказываются в духе «все проблемы уже решили, осталось переименовать».

«Лучше б решили вопрос с утренними пробками на Приморской и далее, в сторону ГЭС. Сотрудника ГАИ поставить с утра, пусть регулирует движение, чтоб общественный транспорт ездил, не сбиваясь от расписания».

Так, «Школа №6» может стать «Садиком Капитошка» или «Березовской», «ОРМЗ» предлагается переименовать в «улицу Таврическую», для «Кинотеатра Волна» предлагаются названия «Красноуфимская» и «Буревестник», «Магазин №4» в Огурцово» предлагается переименовать в «Январскую», «СИБЦНИИС» может стать «Софийской», «Поликлиника» – «Гидромонтажной», а «Баня №22» станет «улицей Молодости».

«Лично я категорически против последнего переименования – баня ремонтируется и, надеюсь, продолжит свою деятельность», – высказался по этому поводу депутат горсовета Антон Бурмистров.

Местные жители чаще делают акцент не на самих остановках, а на плохой работе общественного транспорта.

«Надо поменять старые названия остановок на новые правильные названия. Была «Приморская» – станет «БиткомЗабитоСорокпятая». Была «Чемской бор» – станет «ПенсионноДачноТележечная» или «ПочасуОжидательная». «СИБЦНИИС» станет «ПыльноНикомуНенужная». «Ветлужская» станет «ЛарьковоКиосочная». «Парк Культуры» станет «ПьяноМолодежеОбдолбленная» – пишет пользователь под ником Эдуард.

Антон Бурмистров со своей стороны предложил дептрансу начать «актуализацию» остановок в микрорайоне не со смены названий, а с их замены, поскольку многие находятся в плохом состоянии.