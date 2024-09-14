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общество проиcшествия

Глава СК Бастрыкин заинтересовался выстрелом в подростка с собакой в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах стрельбы в подростка с собакой в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту выстрела в подростка в Новосибирске.

В средствах массовой информации появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в молодого человека, который гулял с собакой. В результате этого происшествия молодой человек был ранен в руку.

Следственные органы Новосибирской области начали проверку по факту случившегося. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе расследования.


Напомним, что в Новосибирске опубликованы кадры последних минут жизни туриста из Китая.

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Нина Раневская
Журналист

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