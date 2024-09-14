Лаврушка - враг дурных запахов: советы опытных домохозяек

Туалетная комната, лоток домашних животных, кухня, кладовка, подвал – любое пространство очистить от скопившихся ароматов поможет простой лавровый лист.

Опытные российские домохозяйки всегда отдают предпочтение народным средствам. Они не требуют больших финансовых вложений, не содержат синтетических веществ, вызывающих аллергию и другие расстройства.

Вместо современных диффузоров и распылителей они рекомендуют старый бабушкин способ очищения воздуха в помещении при помощи лаврового листа.

Для этого нужно срезать участок чистого капронового чулка, на одном конце завязать узел и наполнить импровизированный мешочек ломаными листочками лаврушки.

Далее зафиксировать верх и положить (подвесить) в любой комнате, где скапливаются неприятные запахи.