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общество

Лаврушка - враг дурных запахов: советы опытных домохозяек

Ru.freepik.com

Туалетная комната, лоток домашних животных, кухня, кладовка, подвал – любое пространство очистить от скопившихся ароматов поможет простой лавровый лист.

Опытные российские домохозяйки всегда отдают предпочтение народным средствам. Они не требуют больших финансовых вложений, не содержат синтетических веществ, вызывающих аллергию и другие расстройства.

Фото Лаврушка - враг дурных запахов: советы опытных домохозяек 2

Вместо современных диффузоров и распылителей они рекомендуют старый бабушкин способ очищения воздуха в помещении при помощи лаврового листа.

Для этого нужно срезать участок чистого капронового чулка, на одном конце завязать узел и наполнить импровизированный мешочек ломаными листочками лаврушки.

Далее зафиксировать верх и положить (подвесить) в любой комнате, где скапливаются неприятные запахи.

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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