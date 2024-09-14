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общество

Мигранта-таксиста без документов поймали в новосибирском аэропорту Толмачево

Фото из оперативной съемки УТ МВД по Новосибирской области

Транспортные полицейские совместно с сотрудниками военного следственного отдела Следственного комитета провели рейд по новосибирскому аэропорту.

По результатам проверки был задержан таксист-нелегал. Вернее, как оказалось, российский паспорт он получил еще в 2015 году, а на воинский учет встать почему-то забыл. И это оказалось не единственным его нарушением.

«Услуги таксиста он тоже оказывал без надлежащих документов, за что привлечен к административной ответственности по ч.2 статьи 14.1 КОАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Всего в ходе рейда было проверено 23 человека, 13 из которых не встали на воинский учет.

«Прибывшие иностранцы прилетели в Новосибирск с целью получить гражданство, работать и заниматься бизнесом, а вот цели служить в ВС РФ они не имели. Для большинства то, что они обязаны служить, вызвало удивление».

По словам силовиков, некоторые из тех, у кого они проверяли документы, тут же принимались жаловаться на проблемы со здоровьем. Тем не менее, повестки о явке в военный комиссариат им все равно вручались – под роспись.

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Фёдор Туров
Журналист

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