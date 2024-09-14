Мигранты «качают» из России теневые миллиардные потоки денег: почему законы РФ не распространяются на иностранцев

Россияне возмущены нелегальными расчётами в маршрутках и на овощных развалах.

Коренное население России старается работать и вести бизнес в рамках законов страны. Но мигранты в наглую игнорируют законодательные требования.

Жалобы на них поступают во все инстанции. Чаще всего россияне пишут об этом блогерам, чтобы информация оперативно распространялась по Сети.

«Многие водители-мигранты просят оплачивать проезд на личную банковскую карту. Если в подмосковной маршрутке через терминал нужно заплатить 55 рублей, то лично водителю — 45. «Объявления» с номером карты водителя в местных маршрутках – обычное дело», цитирует жалобы россиян один из российских блогеров.

По словам коренного населения России, такая ситуация наблюдается и на уличных овощных рынках и развалах.

«Валидаторов нет, несмотря на законы, указы и просьбы. Это по всей стране, теневые миллиардные потоки. Общественный транспорт, рынки — везде», пришел к выводу блогер.

Очевидно, что и в этой сфере мигранты устанавливают свои законы.