Мигранты рыщут по улицам России в поисках любви

Очередной инцидент с приставанием иностранцев к русским девушкам зафиксирован в Мурманске.

В Сети появилась видео-запись с телефона неравнодушного жителя Мурманска. В один из недавних сентябрьских вечеров он заметил, как на светофоре иностранец азиатской внешности пристаёт к русским девушкам с непристойными предложениями. При этом он выбирал только несовершеннолетних.

Мурманчанин не смог пройти мимо этой ситуации и поинтересовался у мигранта, зачем он пристаёт к россиянкам. На что тот ответил, что «всего лишь хочет провести вечер нормально».

Местный житель тактично предложил гостю из Средней Азии вернуться на родину и проводить «нормальные» вечера там.

Видео-запись стала неопровержимым доказательством развратных действий иностранца в отношении несовершеннолетних девушек и стала основанием для возбуждения уголовного дела по соответствующей статье. Разбирательства по делу инициировал глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

Следим за развитием событий и ждём вашего мнения по этом поводу.