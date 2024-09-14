Много нас, а торт один: рабочий лайфхак разделить лакомство на всех гостей

Блогеры поделились секретом, как стандартный тортик разделить поровну на 20 гостей.
Секрет в нарезке.
1. Разрезать торт пополам.
2. Разделить на сегменты каждую из половинок: зигзагом, меняя направление ножа под разными углами — сначала в одну сторону, затем в другую.
3. Вместо восьми привычных кусочков торта получится двенадцать.
4. Если разделить получившиеся куски ещё на две части, то десерт смогут попробовать более двадцати гостей.
По мнению экспертов в области кулинарии, для каждого вида торта нужен «свой» нож:
- бисквитный нарезают острым кухонным ножом (лезвие обмакнуть в кипяток),
- воздушные муссовые торты режут охлаждённым ножом с широким лезвием.
Стоит отметить, что после каждого надреза нож нужно вытирать насухо.