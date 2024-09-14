Много нас, а торт один: рабочий лайфхак разделить лакомство на всех гостей

Блогеры поделились секретом, как стандартный тортик разделить поровну на 20 гостей.

Секрет в нарезке.

1. Разрезать торт пополам.

2. Разделить на сегменты каждую из половинок: зигзагом, меняя направление ножа под разными углами — сначала в одну сторону, затем в другую.

3. Вместо восьми привычных кусочков торта получится двенадцать.

4. Если разделить получившиеся куски ещё на две части, то десерт смогут попробовать более двадцати гостей.

По мнению экспертов в области кулинарии, для каждого вида торта нужен «свой» нож:

- бисквитный нарезают острым кухонным ножом (лезвие обмакнуть в кипяток),

- воздушные муссовые торты режут охлаждённым ножом с широким лезвием.

Стоит отметить, что после каждого надреза нож нужно вытирать насухо.