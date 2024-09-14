Мобилизация-2024: последние новости на 14 сентября

Разговоры вокруг второй волны или даже всеобщей мобилизации в России ведутся с 2022 года, когда первые 300 000 мобилизованных были отправлены в зону действия СВО. что изменилось и когда ожидать следующий этап – читайте ниже.

Обострение вопроса о мобилизации все прошедшие два года напрямую зависят от геополитической обстановки: чем она тревожнее, тем выше градус общественного волнения.

И всякий раз, несмотря на старания и фейковые вбросы западных провокаторов, нашей стране удавалось выйти из ситуации своим путём. А он России, как известно, особенный.

Так, случилось и в условиях вторжения в русское приграничье. Пока наша армия мобилизует внутренние резервы, Запад пытается убедить россиян, что на территории РФ уже идёт скрытая мобилизация, а всеобщая грядёт в ноябре-декабре.

Однако позиция правительства страны остаётся прежней – необходимости в крупномасштабных мероприятиях нет. Единственную оговорку допускают депутаты Госдумы. Они настаивают на подготовке эффективного мобилизационного резерва страны.

Кроме того, глава государства Владимир Путин в декабре прошлого 2023 года подписал указ об увеличении численности штатной численности военнослужащих российской армии до 2,2 млн человек.

В подобной позиции находится и министр обороны РФ Андрей Белоусов, который сделал упор на набор добровольцев через Минобороны с подписанием контрактов. Для мотивации россиян единовременные выплаты были увеличены в разных регионах страны от 1 до 2-х млн рублей.