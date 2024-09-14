Мобилизация в РФ на фоне западных дальнобойных намерений

Вероятность всеобщей мобилизации становится всё очевиднее. Запад готов перейти к открытому нападению. Реакция федеральных властей и прогнозы – ниже по тексту.

Обсуждение запуска дальнобойных ракет ВСУ вглубь России, начавшееся в высших эшелонах власти Западных стран, глава нашего государства назвал «прямым вовлечением Североатлантического альянса в конфликт».

«Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», пояснил наш президент.

Однако даже на фоне таких событий российские власти по-прежнему ищут компромиссные решения, чтобы максимально уберечь коренное население страны от мобилизации.

И Кремль, и Госдума, и военные эксперты опровергают слухи о возобновлении мобилизационных мероприятий. По их единодушному мнению, в текущий момент у Вооружённых Сил страны достаточно ресурсов, чтобы удержать под контролем геополитическую ситуацию и обеспечить национальную безопасность.