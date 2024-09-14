На Михайловской набережной начался Парад студенчества. Онлайн-репортаж

Вечером 14 сентября стартовал шестой осенний Парад российского студенчества, который должен будет стать началом взрослой жизни для всех первокурсников Новосибирска.

Корреспонденты Сиб.фм работают на месте празднования. Следите за новостями, фото будут обновляться.

Обновлено в 20:43 — Вышла «Комната культуры»!

Евгений Трофимов, солист группы, обратился к гостям:

«Ого сколько вас там много оказывается! Поздравляю с праздником! Вы большие молодцы. Мы очень рады долгожданной встрече с Новосибирском. Мы всегда говорим в Москве и Питере что мы из холодной Сибири. Сегодня мы в Сибири, поэтому давайте согреваться вместе»

Обновлено в 20:11 — А на сцене тем временем идет концерт студентов вузов, творческих коллективов Новосибирска и профессиональных образовательных организаций.

Солнце начинает закатываться, а хедлайнеров, группы «Комната культуры», пока нет.

Обновлено в 19:38 — Прогуляемся пока по набережной, посмотрим, сколько вузов собралось и сколько студентов. Много.

Обновлено в 19:13 — Открываем парад. Слушаем поздравления первых лиц, принимаем клятву первокурсников.

Обновлено в 18:35 - студенты всех новосибирских вузов и средних специальных учебных заведений собрались на набережной. Готовимся к открытию.