Невестка Наташи Королевой рассказала о своей семье из Кузбасса

Невестка Наташи Королевой рассказала о своей семье, которая живет в Кузбассе.

На свадьбе сына Наташи Королевой Архипа и Мелиссы Валынкиной со стороны невесты был только ее брат. Он служит на СВО и взял отпуск, чтобы проводить сестру к алтарю.



«Я им сказала, что будет свадьба. Но я сразу знала, что они не поедут. Мама крайне плохо переносит дорогу, она в принципе даже на автобусе не ездит, папа работает, а бабушка тоже, к сожалению, по здоровью не может», – объяснила Мелисса.



Родители, бабушка и младший брат девушки живут в городе Мыски. Отец работает токарем на заводе, а мать занимается домашним хозяйством. Бабушка продолжает работать в магазине. Один из братьев Мелиссы в настоящее время служит в зоне специальной военной операции, а другой, по ее словам, еще слишком юн. Об этом рассказали в эфире телеканала НТВ.



Наташа Королева объяснила, что знакома с бабушкой Мелиссы. Папу невестки она видела только один раз, а маму — мельком.