Ночью в Новосибирске на улице Мира в ДТП погибли парень и девушка

14 сентября в Новосибирске на улице Мира произошло смертельное ДТП.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирской области, по предварительным данным, около 02:35 18-летний водитель Nissan Sunny не справился с управлением и столкнулся с фронтальным погрузчиком Lonking, который буксировал вагон под управлением 43-летнего мужчины.



В результате происшествия водитель Nissan и его 21-летняя пассажирка погибли. Еще один 21-летний пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.



На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что 9 сентября произошло массовое ДТП перед Димитровским мостом.