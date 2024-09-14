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Авто проиcшествия

Ночью в Новосибирске на улице Мира в ДТП погибли парень и девушка

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирской области

14 сентября в Новосибирске на улице Мира произошло смертельное ДТП.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирской области, по предварительным данным, около 02:35 18-летний водитель Nissan Sunny не справился с управлением и столкнулся с фронтальным погрузчиком Lonking, который буксировал вагон под управлением 43-летнего мужчины.

В результате происшествия водитель Nissan и его 21-летняя пассажирка погибли. Еще один 21-летний пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что 9 сентября произошло массовое ДТП перед Димитровским мостом.

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Нина Раневская
Журналист

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