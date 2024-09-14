Новосибирск вошел в топ-3 городов по числу проблем с Wildberries

14 сентября Wildberries снова тряхнуло – пользователи по всей стране стали сообщать о трудностях с доступом и оплатой. В тройку лидеров по числу жалоб вошел и Новосибирск.

Сервис Downdetector сообщает об автоматических отменах заказов и штрафах покупателей за возврат. В комментариях пользователей говорится следующее:

«Товары ушли, которые по срокам хранения не должны были уходить!»

«Всем заказы поотменяли, у меня отменили пять заказов. 500 рублей сняли ни за что. Хорошо сегодня WB заработает со всех»

«Заказ отменен, оплачен заранее!!! Деньги списали, а у меня был бесплатный отказ. Без моего ведома!»

Первое место по числу сообщений о сбоях пришло, как ни странно, из Якутии.

Пик сбоев пришелся примерно на 16-17 часов по Новосибирску. На данный момент число жалоб снизилось, но маркетплейс по-прежнему работает с перебоями.

В августе. напомним, пара из Новосибирска решила назвать своего ребенка Вайлдберриславом.