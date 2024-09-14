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общество проиcшествия

Новосибирская полиция поймала серийного вора в парике

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирском районе сотрудники полиции раскрыли серию краж велосипедов в рабочем поселке Краснообск.

Сотрудники полиции в Новосибирском районе раскрыли серию краж велосипедов, которые происходили в рабочем поселке Краснообск. Об этом сообщает пресс-центр регионального МВД.

Преступник совершал кражи в поселке с июня по июль этого года. Он перекусывал трос замка с помощью инструмента и похищал транспортные средства. Чтобы скрыть свою личность, мужчина надевал парик с короткими коричневыми волосами.

Преступник продавал краденое имущество неизвестным лицам, а полученные деньги тратил по своему усмотрению. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, что Глава СК Бастрыкин заинтересовался выстрелом в подростка с собакой в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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