Новосибирской области прошли испытания на право ношения крапового берета

В учебном центре «Искитим» регионального военного института Росгвардии завершились испытания для военнослужащих на право ношения крапового берета.

В мероприятии приняли участие бойцы подразделений специального назначения из Сибирского, Приволжского, Уральского и Восточного округов войск национальной гвардии России, сообщает агентство «Ветеранские вести».

Испытания длились три дня, в течение которых участники проходили зачеты по различным видам подготовки: физической, высотной, тактико-специальной, инженерной, военно-медицинской, а также по огневой подготовке, связи и топографии.

Кроме того, военнослужащие выполнили двенадцатикилометровый марш-бросок по сложной местности с отработкой тактических задач. Затем они преодолели специальную штурмовую полосу, выполняли упражнения по огневой подготовке и провели штурм здания, а также сдали комплекс специальных упражнений.

В финальный этап соревнований — поединки по рукопашному бою — вышли одиннадцать спецназовцев. Все они успешно справились с заключительным испытанием и были удостоены краповых беретов.