«Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества

14 сентября прошел шестой осенний Парад российского студенчества, очень масштабный проект, который собрал вместе десятки тысяч молодых людей во всех городах. В Новосибирске главной площадкой парада стала Михайловская набережная.

Парад, завершен, а эмоции не утихают. Не менее восьми тысяч будущих студентов вузов, техникумов и колледжей сегодня принесли Клятву первокурсника. Среди тех, кто поздравил молодых людей, был мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Для каждого это знаковое событие и очень интересный жизненный этап! Желаю всем, чтобы на этом пути встречались интересные люди и замечательные преподаватели. Чтобы ваша профессия стала для вас любимым делом!» - провозгласил он.

На сцене на набережной выступили творческие коллективы Новосибирска и образовательных организаций высшего и профессионального уровня. Но главным блюдом сегодня стало выступление хедлайнера, группы «Комната культуры».

«Ого, сколько вас там много оказывается! Поздравляю с праздником! Вы большие молодцы. Мы очень рады долгожданной встрече с Новосибирском. Мы всегда говорим в Москве и Питере что мы из холодной Сибири. Сегодня мы в Сибири, поэтому давайте согреваться вместе», — обратился к новосибирцам солист группы Евгений Трофимов.

А мы пока вспомним самые яркие моменты уходящего дня.

Обновлено в 20:11 - А на сцене тем временем идет концерт студентов вузов, творческих коллективов Новосибирска и профессиональных образовательных организаций.

Солнце начинает закатываться, а хедлайнеров, группы «Комната культуры», пока нет.