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вчера 23:35
общество

«Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества

Фото Юрий Бабичев / Сиб.фм

14 сентября прошел шестой осенний Парад российского студенчества, очень масштабный проект, который собрал вместе десятки тысяч молодых людей во всех городах. В Новосибирске главной площадкой парада стала Михайловская набережная.

Парад, завершен, а эмоции не утихают. Не менее восьми тысяч будущих студентов вузов, техникумов и колледжей сегодня принесли Клятву первокурсника. Среди тех, кто поздравил молодых людей, был мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Для каждого это знаковое событие и очень интересный жизненный этап! Желаю всем, чтобы на этом пути встречались интересные люди и замечательные преподаватели. Чтобы ваша профессия стала для вас любимым делом!» - провозгласил он.

На сцене на набережной выступили творческие коллективы Новосибирска и образовательных организаций высшего и профессионального уровня. Но главным блюдом сегодня стало выступление хедлайнера, группы «Комната культуры».

«Ого, сколько вас там много оказывается! Поздравляю с праздником! Вы большие молодцы. Мы очень рады долгожданной встрече с Новосибирском. Мы всегда говорим в Москве и Питере что мы из холодной Сибири. Сегодня мы в Сибири, поэтому давайте согреваться вместе», — обратился к новосибирцам солист группы Евгений Трофимов.

А мы пока вспомним самые яркие моменты уходящего дня.

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 2

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 3

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 4

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 5

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 6

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 7

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 8

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 9

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 10

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 11

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 12

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 13

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 14

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 15

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 16

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 17

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 18

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 19

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 20

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 21

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 22

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 23

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 24

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 25

Обновлено в 20:11 - А на сцене тем временем идет концерт студентов вузов, творческих коллективов Новосибирска и профессиональных образовательных организаций.

Солнце начинает закатываться, а хедлайнеров, группы «Комната культуры», пока нет.

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 26

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 27

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 28

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 29

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 30

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 31

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 32

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 33

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 34

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 35

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 36

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 37

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 38

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 39

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 40

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 41

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 42

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 43

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 44

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 45

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 46

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 47

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 48

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 49

Фото «Ого, сколько вас там много!»: на Михайловской набережной прошел Парад российского студенчества 50

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Фёдор Туров
Журналист

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