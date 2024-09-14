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Осенняя мобилизация-2024: новое заявление Госдумы

Ru.freepik.com

Законотворцы дали официальные комментарии на украинские атаки, совершённые на русское приграничье.

На фоне событий в Курской области и намерений Запада разрешить Украине применение дальнобойного вооружения вглубь России вопросы безопасности и обороноспособности нашей страны вновь стали актуальными.

Ответ на новые вызовы дали депутаты Госдумы РФ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв:

«Для долгосрочного укрепления обороны страны перед лицом возможных угроз со стороны западных государств необходимо создать мобилизационный резерв.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов:

«Ситуация на границе находится под контролем, однако из-за обстрелов несколько тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«О мобилизации в Кремле вообще никто не говорит».

Официальная позиция властей РФ не значит, что правительство не осознаёт серьёзность ситуации и потенциальные угрозы нацбезопасности. Руководство страны продолжает предпринимать шаги для обеспечения безопасности приграничных регионов и укрепления обороноспособности государства.

#армия #Новосибирск #мобилизация
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Оксана Чешенок
журналист

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