Законотворцы дали официальные комментарии на украинские атаки, совершённые на русское приграничье.
На фоне событий в Курской области и намерений Запада разрешить Украине применение дальнобойного вооружения вглубь России вопросы безопасности и обороноспособности нашей страны вновь стали актуальными.
Ответ на новые вызовы дали депутаты Госдумы РФ.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв:
«Для долгосрочного укрепления обороны страны перед лицом возможных угроз со стороны западных государств необходимо создать мобилизационный резерв.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов:
«Ситуация на границе находится под контролем, однако из-за обстрелов несколько тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:
«О мобилизации в Кремле вообще никто не говорит».
Официальная позиция властей РФ не значит, что правительство не осознаёт серьёзность ситуации и потенциальные угрозы нацбезопасности. Руководство страны продолжает предпринимать шаги для обеспечения безопасности приграничных регионов и укрепления обороноспособности государства.