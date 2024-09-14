По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах

В Новосибирске прошел «Квадрофест-2024», первый в Сибири фестиваль, посвященный квадроспорту.

Местом проведения феста стали две пересеченные площадки в микрорайоне «Светлый», где гости могли как погонять от души по грязи и болоту, так и просто отдохнуть теплым субботним днем.

Общая протяженность трассы составила 30 километров.

Сайт фестиваля пишет, что всего приняло участие 8 команд общей численностью 56 экипажей.

Помимо гонок, гостей встретили выступления кавер-групп и детских коллективов. Проходили мастер-классы и розыгрыш призов.

Для тех, кто хотел подкрепиться, был заготовлен фудкорт.

Нашлись развлечения и для самых маленьких – при желании можно найти занятия и для дошкольника.

Фестиваль все еще продолжается – вечером гости смогут полюбоваться салютом.