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общество

По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах

В Новосибирске прошел «Квадрофест-2024», первый в Сибири фестиваль, посвященный квадроспорту.

Местом проведения феста стали две пересеченные площадки в микрорайоне «Светлый», где гости могли как погонять от души по грязи и болоту, так и просто отдохнуть теплым субботним днем.

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 2

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 3

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 4

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 5

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 6

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 7

Общая протяженность трассы составила 30 километров.

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 8

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 9

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 10

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 11

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 12

Сайт фестиваля пишет, что всего приняло участие 8 команд общей численностью 56 экипажей.

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 13

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 14

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 15

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 16

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 17

Помимо гонок, гостей встретили выступления кавер-групп и детских коллективов. Проходили мастер-классы и розыгрыш призов.

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 18

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 19

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 20

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 21

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 22

Для тех, кто хотел подкрепиться, был заготовлен фудкорт.

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 23

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 24

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 25

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 26

Нашлись развлечения и для самых маленьких – при желании можно найти занятия и для дошкольника.

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 27

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 28

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 29

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 30

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 31

Фестиваль все еще продолжается – вечером гости смогут полюбоваться салютом.

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 32

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 33

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 34

Фото По грязи и болоту: в Новосибирске опубликованы кадры массовых гонок на квадроциклах 35

#фоторепортаж
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Фёдор Туров
Журналист

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