Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 3,5

14 сентября в 01:11 по московскому времени в южной части Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Подземный толчок был зафиксирован в 20,5 км к востоку от города Искитим и в 8 км к западу от села Усть-Чем, которое находится в Искитимском районе. Об этом сообщает на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.



Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK-64. В этом районе и раньше происходили землетрясения, в том числе с магнитудой более 4.



Исследователи отмечают, что в районах, где произошли землетрясения, горные работы могут влиять на сейсмическую активность региона. Это связано с тем, что выемка и перемещение больших объёмов породы могут привести к перераспределению напряжений в земной коре. Такие землетрясения обычно происходят на небольшой глубине.

Напомним, что в НГАУ откроют аудиторию в честь 30-летия новосибирского Заксобрания.