Прогнозы погибшего Пригожина о Курске сбылись: главный «вагнеровец» видел два сценария

На ресурсах ЧВК «Вагнер» и в многочисленных СМИ до сих пор хранится большое количество пророческих заявлений Пригожина. Те, что касаются текущей ситуации в Курской области пугают соей точностью.

Забыть такую личность как Евгений Пригожин у россиян не получится. Как минимум его имя всегда будут ассоциировать с «бахмутской мясорубкой» и «Маршем справедливости». Он видел, знал и понимал слишком много.

Подобно «правдорубу» Жириновскому, напрямую критиковал руководство Минобороны РФ и собирал папки с доказательствами вины генералов оборонного ведомства в коррупции.

«Наследие» глава ЧВК «Вагнер» оставил немалое. Чего только стоит его интервью, датированное 1 июня 2023 года?! Вот лишь несколько тезисов относительно ситуации в русском приграничье, которую предвидел Пригожин:

· Дальше, скорее всего, я думаю, будут замесы на территории Российской Федерации. Для нас важно, что это будет участок, где мы будем уверены, что мы самостоятельно и без чьей-то помощи справимся.

· Украина уже ведёт наступление. И то, что мы видели в Белгородской области, — это разведка боем. Они зашли на нашу территорию. По идее, они должны были ночью продвинуться дальше, подтянуть резервы.

· В этой ситуации есть два варианты: ВСУ упрутся в оборону РФ и начнётся российское контрнаступление или украинская армия предпримет контрнаступление и окончательно прорвёт оборону России.

· Если мы сейчас не начнём создавать санитарную зону в Харьковской области, то через полгода мы будем её создавать в Курской и Белгородской.

· БПЛА будут летать по всей России, пока все не поймут, что мы нация, которая может защищаться.

Главным призывом Пригожина было сплочение нации вокруг защиты государственных границ и он оказался прав.