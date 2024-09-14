Стали известны подробности крушения самолета в Алтайском крае

14 сентября легкомоторный самолет совершил жесткую посадку вблизи поселка Приозерный в Рубцовском районе.

На борту воздушного судна находился один пилот, который в результате происшествия скончался.



В данный момент следователи выясняют обстоятельства трагедии.



Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.



Как сообщает телеграм-канал «112», пилотом мог оказаться 60-летний авиатор Олег Дементьев.



На фотографиях, сделанных региональным МЧС, видно, что самолет при падении получил серьезные повреждения. На место происшествия прибыли специалисты пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и медики скорой помощи.