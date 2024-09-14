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проиcшествия

Стали известны подробности крушения самолета в Алтайском крае

Фото: пресс-служба МЧС Алтайского края

14 сентября легкомоторный самолет совершил жесткую посадку вблизи поселка Приозерный в Рубцовском районе.

На борту воздушного судна находился один пилот, который в результате происшествия скончался.

В данный момент следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Как сообщает телеграм-канал «112», пилотом мог оказаться 60-летний авиатор Олег Дементьев.

На фотографиях, сделанных региональным МЧС, видно, что самолет при падении получил серьезные повреждения. На место происшествия прибыли специалисты пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и медики скорой помощи.

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Нина Раневская
Журналист

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