Стали известны подробности крушения самолета в Алтайском крае

14 сентября легкомоторный самолет совершил жесткую посадку вблизи поселка Приозерный в Рубцовском районе.
На борту воздушного судна находился один пилот, который в результате происшествия скончался.
В данный момент следователи выясняют обстоятельства трагедии.
Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Как сообщает телеграм-канал «112», пилотом мог оказаться 60-летний авиатор Олег Дементьев.
На фотографиях, сделанных региональным МЧС, видно, что самолет при падении получил серьезные повреждения. На место происшествия прибыли специалисты пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и медики скорой помощи.