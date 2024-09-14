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общество

Стало известно, где будет проходить службу депутат-доброволец из Новосибирска Дмитрий Курочкин

Фото из личной страницы в ВК Дмитрия Курочкина

Депутат Заксобрания Новосибирской области Дмитрий Курочкин и общественник Андрей Фрунзе, которые недавно подписали контракты и отправились служить в зону СВО, будут выполнять боевые задачи в районе Часова Яра, где идут напряженные бои.

Об этом написал ТГ-канал «Зона 54».

О том, что он подписал контракт с Минобороны, Дмитрий Курочкин сообщил 6 сентября на своей странице в сети ВК, где также выложил фотографию с учебного полигона.

Курочкин является профессиональным военным – он окончил Новосибирский военный институт внутренних войск и служил в Росгвардии. Тем не менее, по его словам, участие в СВО не помешает ему продолжать работу в Заксобрании. Его помощники останутся на связи с избирателями для обеспечения непрерывности депутатской деятельности.

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Фёдор Туров
Журналист

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