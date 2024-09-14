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общество

Свыше 15 000 спортсменов бегут полумарафон Раевича в центре Новосибирска

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

В центре Новосибирска стартовал массовый забег — полумарафон Раевича.

14 сентября в центре Новосибирска стартовал полумарафон Раевича, в котором принимают участие более 15 тысяч местных жителей.

В 10:00 стартовали женщины, в 10:08 — мужчины. Обеим группам предстоит преодолеть дистанцию в 21 километр. Помимо этого, в 10:10 началась корпоративная эстафета.

Маршрут полумарафона пролегает вдоль Красного проспекта. Забег состоит из пяти кругов по 4,2 километра и финишной прямой, общая протяженность дистанции составляет 21 километр.

Напомним, что Сиб.фм ведет онлайн-репортаж с полумарафона Раевича.

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Нина Раневская
Журналист

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