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общество спорт

Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

14 сентября в центре Новосибирска проходит массовый забег – полумарафон Раевича. Свыше 15 000 человек пробегут маршрут по центру города. Среди них знаменитые легкоатлеты, любители спорта и даже маленькие сибиряки, которые ещё только ползают.

Корреспондент Сиб.фм работает на месте событий. Следите за новостями и смотрите фото.

Подробнее о маршруте мероприятия читайте ЗДЕСЬ!

ОБНОВЛЕНО в 10:49

Волонтеры активно помогают участникам преодолеть сложную дистанцию.

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 2

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 3

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 4

ОБНОВЛЕНО в 10:35

Несмотря на длину дистанции, участники забега не теряют энергии и оптимизма, а организаторы и волонтеры мероприятия им в этом помогают.

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 5

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 6

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 7

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 8

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 9

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 10

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 11

ОБНОВЛЕНО в 10:23

В массовом забеге приняли участие новосибирцы разных возрастов.

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 12

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 13

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 14

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 15

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 16

ОБНОВЛЕНО в 10:11

Помимо мужского забега, также стартовали женщины. Им предстоит преодолеть дистанцию в 21,1 километра.

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 17

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 18

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 19

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 20

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 21

ОБНОВЛЕНО в 10:10

На полумарафоне Раевича стартовал забег для мужчин. В нем принимают участие многие жители Новосибирска. Длина дистанции — 21,1 километра.

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 22

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 23

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 24

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 25

ОБНОВЛЕНО в 9:59

Участники массового забега начинают готовиться к полумарафону. Первый забег для женщин на дистанции 21 километр состоится в 10:00. А в 10:08 начнется забег для мужчин. В 10:10 стартуют участники корпоративной эстафеты.

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 26

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 27

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 28

ОБНОВЛЕНО в 9:55

На площади Ленина уже собрались новосибирцы, каждый находит себе занятие по душе. Уточним, что с 09:30 до 9:55 прошло официальное открытие соревнований.

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 29

Фото Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича 30

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Нина Раневская
Журналист

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