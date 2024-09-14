Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича

14 сентября в центре Новосибирска проходит массовый забег – полумарафон Раевича. Свыше 15 000 человек пробегут маршрут по центру города. Среди них знаменитые легкоатлеты, любители спорта и даже маленькие сибиряки, которые ещё только ползают.

Корреспондент Сиб.фм работает на месте событий. Следите за новостями и смотрите фото.

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ОБНОВЛЕНО в 10:49

Волонтеры активно помогают участникам преодолеть сложную дистанцию.

ОБНОВЛЕНО в 10:35

Несмотря на длину дистанции, участники забега не теряют энергии и оптимизма, а организаторы и волонтеры мероприятия им в этом помогают.

ОБНОВЛЕНО в 10:23

В массовом забеге приняли участие новосибирцы разных возрастов.

ОБНОВЛЕНО в 10:11

Помимо мужского забега, также стартовали женщины. Им предстоит преодолеть дистанцию в 21,1 километра.

ОБНОВЛЕНО в 10:10

На полумарафоне Раевича стартовал забег для мужчин. В нем принимают участие многие жители Новосибирска. Длина дистанции — 21,1 километра.

ОБНОВЛЕНО в 9:59

Участники массового забега начинают готовиться к полумарафону. Первый забег для женщин на дистанции 21 километр состоится в 10:00. А в 10:08 начнется забег для мужчин. В 10:10 стартуют участники корпоративной эстафеты.

ОБНОВЛЕНО в 9:55

На площади Ленина уже собрались новосибирцы, каждый находит себе занятие по душе. Уточним, что с 09:30 до 9:55 прошло официальное открытие соревнований.