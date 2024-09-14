Тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска. Онлайн-репортаж полумарафона Раевича

14 сентября в центре Новосибирска проходит массовый забег – полумарафон Раевича. Свыше 15 000 человек пробегут маршрут по центру города. Среди них знаменитые легкоатлеты, любители спорта и даже маленькие сибиряки, которые ещё только ползают.
Корреспондент Сиб.фм работает на месте событий. Следите за новостями и смотрите фото.
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ОБНОВЛЕНО в 10:49
Волонтеры активно помогают участникам преодолеть сложную дистанцию.
ОБНОВЛЕНО в 10:35
Несмотря на длину дистанции, участники забега не теряют энергии и оптимизма, а организаторы и волонтеры мероприятия им в этом помогают.
ОБНОВЛЕНО в 10:23
В массовом забеге приняли участие новосибирцы разных возрастов.
ОБНОВЛЕНО в 10:11
Помимо мужского забега, также стартовали женщины. Им предстоит преодолеть дистанцию в 21,1 километра.
ОБНОВЛЕНО в 10:10
На полумарафоне Раевича стартовал забег для мужчин. В нем принимают участие многие жители Новосибирска. Длина дистанции — 21,1 километра.
ОБНОВЛЕНО в 9:59
Участники массового забега начинают готовиться к полумарафону. Первый забег для женщин на дистанции 21 километр состоится в 10:00. А в 10:08 начнется забег для мужчин. В 10:10 стартуют участники корпоративной эстафеты.
ОБНОВЛЕНО в 9:55
На площади Ленина уже собрались новосибирцы, каждый находит себе занятие по душе. Уточним, что с 09:30 до 9:55 прошло официальное открытие соревнований.