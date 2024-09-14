В конце сентября в Новосибирск придут морозы до -4 градусов и снег

В конце сентября 2024 года в Новосибирске ожидается мороз до -4 градусов и снег.

В Новосибирске во второй половине сентября ожидается похолодание до -4 градусов ночью, а также первый снег. По прогнозам синоптиков, до конца месяца температура воздуха будет колебаться от +3 до +17 градусов днем и от +1 до +11 градусов ночью.



По данным «Яндекс.Погоды», в городе 27 сентября возможен мокрый снег.



Сайт Gismeteo прогнозирует, что в первой половине месяца температура воздуха может повыситься до +17 градусов. Однако уже 17 сентября ожидается похолодание до +1 градуса.



Сервис World Weather также сообщает, что в конце сентября температура может опуститься до +1 градуса днем и до -2 градусов ночью. Ожидаются осадки в виде снега.

Напомним, что в Новосибирске начинается отопительный сезон.