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общество

В лесу под Новосибирском нашли очень редкий «коралловый» гриб

Фото из группы "Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024"

Как оказалось, его можно есть, но собирать не следует – это редкий вид, занесенный в Красную книгу.

Это коралловидный ежовик, научное название Herícium coralloídes, который обычно растет на стволах и пнях мертвых лиственных пород деревьев и крупных сучьях лежащих деревьев.

Судя по белому цвету находки, гриб еще молод – в позднем возрасте она желтеет. Белый ежовик считается съедобным, но лучше его не собирать: с 2008 года он включен в Красную книгу Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм собрал коллекцию редких и интересных грибов, найденных этим летом в Новосибирской области.

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Фёдор Туров
Журналист

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