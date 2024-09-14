В наукограде Кольцово водитель врезался в здание и погиб в горящей машине

В Новосибирской области в рабочем поселке Кольцово произошла смертельная авария.

По предварительной информации, около 5 утра 14 сентября неизвестный водитель на Nissan Murano ехал по улице Промзона Кольцово со стороны Векторного шоссе в направлении трассы Н-2107. При неустановленных обстоятельствах он врезался в административное здание на улице Кольцово, 401. После этого автомобиль загорелся.

В результате происшествия водитель погиб.



На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа полиции. Личности водителя устанавливаются.



Обстоятельства происшествия выясняются. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Напомним, что ночью в Новосибирске на улице Мира в ДТП погибли парень и девушка.